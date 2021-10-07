呂爵安被偷影嘴腫瞓覺「黑圖」 MV女主角獲封「E女郎」 (19:08)

Edan讚林愷鈴表現專業；另外，Edan被偷影睡相，其中一張見到他嘴腫。（Ig圖片）

由呂爵安（Edan）與魏浚笙、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）原班人馬，再合作ViuTV遊戲節目《膠戰S2》，將於本月10日晚首播。《膠戰S2》的Instagram為節目宣傳，並搞笑地貼出成員的「黑圖」，當中Edan的睡相甚多，其中一張更是Edan的嘴腫照，網民笑言好「性感」，有網民笑稱：「眼腫係臥蠶，咀腫係臥咩？」、「做咩扮Jer個墨魚嘴唇！」、「呂爵安有邊張俾人影嘅相唔係瞓緊覺？」

至於Edan的新歌《My Apple Pie》MV，昨晚9時上架，截至今日傍晚6時半，點擊已逾54萬。Edan在Ig限時動態貼了和MV女主角林愷鈴合照，他大讚對方表現專業：「拍了兩天，第一天考完試才來通宵拍攝，翌日早上又立刻工作，第二天只睡了幾小時便由早拍到晚，還要斷斷續續地拍攝3-4場哭喊戲，還要被打被淋水，真的很專業，辛苦了！#點解大家拍親我MV都咁辛苦。」

Edan今年3首派台歌的MV女角，被讚是女神級，包括譚旻萱、周秀娜和林愷鈴，他寫道：「#見有人稱呼我MV女主角做E女郎 #好中二病但好好笑。」

（即時娛樂）