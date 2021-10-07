章子怡籌備新戲太緊張 歉疚視丈夫汪峰為出氣袋 (19:51)

電影《我和我的父輩》由吳京、章子怡、徐崢、沈騰聯合執導兼主演，分別炮製出《乘風》、《詩》、《鴨先知》及《少年行》4個單元故事。《我》將於10月14日在港上映，電影在內地國慶黃金檔上映至今，累積票房已破10億元人民幣。

《我》片是章子怡首次自導自演的作品，她說︰「我沒特別期待過自己有一天會做導演，如果不是這一部特殊的影片，恐怕不會打開這一扇門！既然機會來了，我就是要勇敢面對，然後竭盡所能，全力以赴弄好劇本，再體驗生活，把角色抓緊！」

章子怡希望從孩子的角度去說出一個真實生動的家庭故事，她選好劇本後專誠向恩師張藝謀導演取經，聽到對方讚劇本出色後，心也踏實了很多。

孩子與動物向來是導演的兩大難題，張藝謀難免為她擔心。章子怡回憶︰「張藝謀導演說『這個題材很好，你也適合演母親，但是要拍孩子，太難了』，拍攝過程確實是挺難的，但在我內心深處，沒有什麼事情是難的。以前拍那些戲，我也說很難很難，最後還不是走過來了？有時候我跟女兒在家玩遊戲，我們一起去闖關，她不高興說『這個太難，我弄不了』，我把東西放下，跟她說『這樣就不挑戰了？是不是遊戲就此結束了呢』，她卻說想繼續玩，真的闖過去的時候，她就說『媽媽，我們過關了』，她的那種喜悅，可能遠遠超過給她買禮物，因為她會有一種成就感！」

在籌備電影的過程中，章子怡因為過度認真、緊張，與丈夫汪峰掀起了一陣小風波。她為此向丈夫致歉︰「收到每一個劇本，我都會給老公看，他都說『很好了，你不要再糾結了』，因為創作是最焦慮的，那時候脾氣也不太好，我老是拿峰哥當出氣袋。現在想想，我心裏也挺過意不去，但他從來沒有埋怨過，非常理解，到最後這一個故事（《詩》）出來，我第一時間給他看，他很快就回我說『再也不要改了，這個真的是太好了』，這一刻我知道，可以把心放下來了！」

（即時娛樂）