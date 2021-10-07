吳林峰拍MV遇大雨 鏡頭前展琴藝 鏡頭後狼狽避雨 (20:08)

唱作人吳林峰將於本月16日舉行《吳林峰明天一切如常演唱會》，為演唱會迎來同名新歌《明天一切如常》。

吳林峰希望入場觀眾能夠感受到，即使生活刻板苦悶，但其實能在小節中找樂趣，同名新歌則提倡以「明天一切如常」的心態，對待世界的無常常態，為樂迷提供從另一角度面對生活日常，他分享創作意念：「新歌係想講行出Comfort Zone（安全區）嘅心態，同埋提醒自己要keep住擁有嗰份勇氣，然後慢慢喺未知嘅未來，好好保持自我，繼續探索更多。」

他續說：「行出安全區唔係單獨一個人嘅事，而係互相影響，自己嘅音樂路途都係咁，係朋友、伙伴甚至樂迷陪我一齊行，我先至行到依家。」

不過MV找來獨立歌手LEWSZ演出，吳林峰只是在當中過鏡，他解釋：「我本身演戲唔叻，為咗令MV嘅畫面有更多可能性，唔係因為我係歌手，而係咁出現我個樣，我寧願畀其他人演出，可以有更多發揮。」

吳林峰有份拍攝的一幕，他在街上彈鋼琴的畫面，鏡頭前有型地展才華，背後卻十分狼狽，吳林峰回憶道：「我哋拍咗12個鐘，但全日都斷續咁落雨，我彈琴嗰幕直情彈彈吓忽然落大雨，大家要即時搵地方避雨。」

（即時娛樂）