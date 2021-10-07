余曉彤重提學校被火燒心痛落淚 陳嘉桓試玩滑浪板勁手震 (21:05)

由梁諾妍（Inez）、余曉彤（Hidy）主持的香港開電視節目《碧波遊浪記》，逢周六晚播映，節目以2人挑戰海上自駕遊為題，勇闖香港水域尋找本地海洋秘境。新一集邀請陳嘉桓（Rose）擔任嘉賓，感受水上遊樂趣；期間不諳水性的Rose，膽粗粗試玩電動滑浪板滋味，盡顯大無畏精神。

Rose雖然不諳水性，但無損她玩水上運動的興趣，只要穿上救生衣，她便勇於落海。在節目中，Rose初嘗玩電動滑浪板滋味，不過在海中爬上滑浪板絕非易事，Rose經歷多次失敗後，幾經辛苦才成功爬上滑浪板，事後她說：「好攰，但好好玩，當有浪嘅時候，感覺好正，好似坐快艇咁，不過玩完，我隻手有啲震。」

Hidy則分享了創辦兩年的潛水學校被大火吞噬一事，當她重提舊事時，仍忍不住在鏡頭前傷心灑淚。原來在去年9月，她的潛水學校遭雷電擊中，發生一場大火，短短15分鐘，將她的心血燒得一乾二淨。她傷心表示：「好似發夢咁，傷心咗3日，嗰3日乜都唔想搞，淨係喊，到之後去清理現場，當時嘅味道同畫面，我到依家都唔會忘記，好傷心。直至有個朋友同我講，雖然潛水學校燒咗，但我所有嘅skill同經驗仍然留喺自己度，冇人可以取代到，嗰刻我先諗通咗。」

（即時娛樂）