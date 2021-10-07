李荷妮李相侖首爾大學學霸 《鬼滅之刃 遊郭篇》黃Viu緊貼日本播放 (22:36)

由李荷妮、李相侖主演的韓國愛情喜劇《One the Woman》，正在「黃Viu煲劇平台」播映，劇情講述女檢察官趙妍珠（李荷妮飾）在一場車禍中失去記憶後，陰差陽錯地和長相相似的財閥媳婦姜美娜（李荷妮飾）相遇並交換身分。

李荷妮和李相侖為劇集拍宣傳片，期間互笠高帽，李荷妮大讚拍檔學歷高、成績佳；李相侖也笑言：「你不是也讀得很好嗎？」事實上，二人不但同屬「SKY俱樂部」（「SKY」為韓國三大名校的英文字母縮寫，分別是「S」首爾大學、「K」高麗大學和「Y」延世大學），還是韓國第一學府「首爾大學」校友，才貌雙全！

「韓國小姐」冠軍出身的李荷妮，除了擁有天然亮麗的外型，她的高學歷和家庭背景也為人津津樂道。李荷妮在2002年入讀首爾大學國樂系、專研傳統樂器伽倻琴，畢業後還攻讀碩士，更試過在議政府國際慶典上表演，名副其實高學歷女星。

人稱「男版金泰希」的李相侖自幼成績優異，高中不但名列全校前十名、IQ測試高達137，還在高考考獲370分（400分為滿分），並於2000年就讀首爾大學物理學系！

由於兵役問題、以及2004年接拍廣告後出道，因此他多次休學，最終花了13年時間、於2013年才順利畢業。雖然學位之路漫長，不過理科高材生李相侖曾坦言：「如果沒有做演員，我應該會留在研究室做實驗。」

另外，超人氣動畫《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》，在12月5日於日本首播，而「黃Viu」將成為全港唯一優先緊貼日本播放的平台；此外，多部話題動畫陸續在「黃Viu」登場！

承接電視動畫第一季及電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的劇情，《鬼滅之刃 遊郭篇》講述鬼殺隊痛失「炎柱」煉獄杏壽郎後，炭治郎、善逸和伊之助等人跟隨鬼殺隊最強戰力之一「音柱」宇髄天元前往吉原，討伐人稱最美惡鬼「上弦之陸」的故事。

向來以華麗風格馳名忍者界的美男子「音柱」宇髄天元，即將成為新一季焦點！身高1米98的他，不但練得一身結實肌肉，更憑俊俏外貌成功抱得3位美人歸，過著三女共侍一夫的幸福生活，被動漫迷戲稱「人生勝利組」；現實中他也擄獲許多鬼滅迷的歡心，去年就有不少「天元粉」在他的生日當日（10月31日）於Twitter發起「音柱宇髓天元誕生祭」活動共襄盛舉，可見音柱的強大魅力。

（即時娛樂）