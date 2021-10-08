朱孝天被醫生推斷曾染新冠肺炎 估計太太當時同患病 (14:48)

朱孝天估計當時身體不適的太太韓雯雯應該也是染了疫。（資料圖片 / 明報製圖）

朱孝天近年主力發展內地市場，惟受新冠疫情影響，自去年初開始一直留在台灣，至上月尾才再到上海隔離1個月，預計最快11月才轉往北京跟太太韓雯雯團聚。

朱孝天起程前接受台灣傳媒訪問，透露曾問醫生自己應否接受疫苗，而且他一直懷疑自己染過新冠肺炎。他表示2019年的下半年一直在內地跑商演，有晚在廣東惠州完成演出後發高燒，喉嚨及支氣管很痛、嘴巴後方發苦，幸沒有失去味覺。由於隔天要到新疆演出，他當時只吃了藥將症狀壓下，翌年1月尾完成所有商演後就回台灣過年，並因疫情一直留在台灣。

朱孝天說︰「醫生表示很多人也是無症狀，驗完抗體後推斷我2019年時應該中過，但抗體數值已下降。」朱孝天回憶當時在內地跑商演時，太太韓雯雯一直陪在身邊，韓雯雯當時也曾身體不適，估計她當時也曾被感染。

朱孝天在訪問中自嘲在台灣近兩年，沒資源沒人脈，感嘆自己「一個台灣人，卻沒有台幣進帳」。F4當年紅極一時，他說未嘗過年收過億台幣的滋味，當年最高人工那次也只是擔任觀光局代言人，收8000萬台幣（約2222萬港幣）4個人分。F4當年曾在日本東京和大阪開騷，朱孝天表示通常一場收2萬美金（約15.57萬港幣），他將收到的錢用來買古董，目前大部分都放在北京的古玩店內，由身在北京的太太管理。

（即時娛樂）