七仙羽踩入時裝界影模特兒相 自爆常被誤會是日本人 (18:08)

七仙羽（七師傅）踩入時裝界，為日本服飾品牌拍攝造型照。拍攝當日，她將「師傅愛你」的正能量融入時裝，自創出不少「仙氣」甫士。

原來她和不少香港人一樣，視日本為家鄉，熱愛日本文化，更多次被誤會是日本人。她說︰「我因為生得嬌小可愛，多次被外國人誤會是日本妹，被人讚靚女和可愛。不過，有一次在克羅地亞旅行時，我因為皮膚較黑，有外國人以為我來自澀谷。」

七師傅因為疫情而久未回「家鄉」，希望疫情後可以和外籍男友去京都旅行，齊齊穿上和服在秋葉原影相留念。七師傅近日參與不少幕前演出，她表示為此置不少新裝︰「我會挑選一些旺自己的顏色及數字設計的服飾，希望旺氣持續，預算6位數字置裝費。」

馮允謙、譚旻萱也有份拍攝造型照。馮允謙透露已兩年多沒到日本，掛念可以去日本旅行的日子，唯有吃多一點日本菜、穿日本時裝品牌來「止咳」。譚旻萱積極運動減肥，她說︰「找了教練幫我加操，每日踩40k單車，教練行動力強，我沒有藉口放棄，自己也運動上癮，加上配合飲食，一定要減肥成功，因為想要清減一點，穿起時裝都會駕馭到多一點，要裝備好自己應付工作！」

（即時娛樂）