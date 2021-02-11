MIRROR 6子開騷被劃分當紅組別 姜濤︰沒人能𠝹開我們 (19:57)

【今日直擊】MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、柳應廷（Jer）今日出席記者會，宣布將於12月7、8日演出兩場《Music On the Road》音樂會。6位成員預告演出當晚會合唱和互唱對方的歌，Edan或會表演棟篤笑。

他們受訪時笑Jer最想騷肌，又指他已操弗到有胸肌，嚇得Jer連忙否認，並指是次演出會以音樂為主，不是展示肌肉。AK說會跟Anson Lo一齊操弗身形，有機會露手臂，Anson Lo笑言︰「我只露手指，配合新歌舞蹈動作。」

Edan爆Jer恨接內褲廣告，Jer搞笑說自己是想拍賣襪廣告。Ian重申無意曬身材，強調當日在MIRROR演唱會後說「後悔沒騷肌」只是開玩笑。姜濤笑言︰「我夠膽騷肌，只怕大家會嚇破膽！」

今次只有一半MIRROR成員參與演出，6子強調其餘6人不會呷醋或不開心。AK說︰「他們屆時必定現身撐場﹗他們是我們最大的強心針，就算沒參與也會給我們意見、探班為我們打氣。」

有網民將MIRROR分為「紅」和「不紅」兩組，AK說︰「今年5月MIRROR曾經一齊開騷，已證明MIRROR沒有分拆﹗」

有本地Rapper出歌諷刺MIRROR部分成員單靠賣靚樣。6子被問到是否屬於「靚樣組」時，Edan說︰「有我和Jer在，就不是靚樣組﹗」姜濤強調︰「沒有人可以𠝹開我們﹗MIRROR的心是連結的！」

傳Anson Lo、Edan將與毛舜筠合作拍電影，Edan稱尚未收到正式通知，消息有待確定。他同時否認ViuTV新劇《i.SWIM》因其檔期問題而要暫停拍攝︰「不是遷就我，是劇組想找更靚的露天泳池拍攝，我就趁這段時間拍MV和錄歌。」

（即時娛樂）