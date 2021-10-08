鄭秀文有濕疹自製麵包 李嘉欣嘆兒子要求更多自由 (21:13)

【今晚直擊】鄭秀文與李嘉欣出席護膚品牌酒會，鄭秀文性感打扮亮相，與李嘉欣兩位靚太均狀態甚佳。

鄭秀文新專輯《Listen To Mi》連續5星期成為銷量榜冠軍，她謙稱屬意料之外。她透露稍後會將8月跟粉絲慶祝生日的迷你演唱會製作出碟，正做後期，希望聖誕節前面世。她近期沉迷整自家製麵包，她解釋：「我是濕疹人士，適合食無麩質麵包，於是學親手做，買了多年的製麵包用具，終於大派用場。由於只做了4粒，收埋自己食，家人沒份試食，做得幾理想。」她形容整麵包是想衝破多年心理局限，克服某些恐懼。她透露多年前曾駕車撞花朋友的車，至今仍留下陰影，好希望有日能再駕車，還有想克服對蟑螂的恐懼。

嘉欣兒子Jayden Max已10歲半，有玩社交網，未到反叛期，但開始向父母要求擁有更多自由度。嘉欣慨嘆：「雖然他仍然好鍾意黐媽咪，會跟我傾心事，但想更獨立，有要求時知我不喜歡就識得找爹哋傾。」嘉欣爆兒子有跟她討論有關女仔的事，為「收風」 了解兒子更多，便以朋友身分從旁協助，不敢作出批判性意見，已有心理準備，兒子將來黐女友多過黐媽咪，笑言「一個好媳婦，三代好兒孫」。嘉欣自爆早前與朋友多飯局胖了15磅，已減6至7磅，不過她無論身形是肥或瘦，丈夫也絕不能有任何評語。她希望疫情過後，可以跟丈夫去日本旅行過二人世界，盼明年暑假可以成事。

（即時娛樂）