披荊斬棘的哥哥︱黃貫中晒鼓技帶領全員晉級 (21:38)

張晉、黃貫中參加的內地節目《披荊斬棘的哥哥》新一集播出第四次公演「三萬天演唱會」，分別進行單人賽、雙人賽和團體賽，總分第一的隊伍將全員晉級，哥哥們全力以赴，黃貫中坦言：「不想拆散團體，所以從來沒有這樣想贏過，我們必須要贏！」

「晉舞團」首領張晉先帶領白瀚宇以經典粵語名曲《跳舞街》出戰雙人賽事，張晉笑言歌曲勾起他那些年的青蔥歲月：「《跳舞街》是1980年代的歌曲，也是一種生活狀態，我15歲時會跳霹靂舞，會在街上跟別人比併。」張晉綵排期間扭傷前臂，仍無損正式演出的完美演繹，為團隊在雙人賽事中拿下一勝。接著「晉舞團」再度突破，以從未嘗試過的藝術劇場形式，演繹充滿禪意的《捨離斷》。

提到演唱會主題「三萬天」，黃貫中感性憶起故人：「家駒（黃家駒）的離開給我一個比較大的衝擊，那個時候大家都是20幾歲，對人生還沒有什麼概念。現在我繼續玩以前舊的歌，就是為了令自己離家駒更近一點。」黃貫中與歐陽靖（MC Jin）、李承鉉和張淇等人組成的「小水滴聯盟」，則以二次元原創單曲《達拉崩吧》參戰團體賽，黃貫中除記歌詞，還每天練鼓，付出很多汗水，最終「小水滴」不但奪得團體賽第一名，更以累積總分1352成為該集冠軍，全員安全晉級。

（即時娛樂）