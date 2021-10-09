八號波襲港活動被取消 鄭秀文幽自己一默：搽埋唇膏先落妝 (15:40)

鄭秀文原定今天出席活動，她還化好妝隨時候命，惟活動最後仍然被取消。（劉永銳攝）

天文台在今早（9日）6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，熱帶風暴「獅子山」襲港期間，不少活動均先後取消。

鄭秀文（Sammi）和楊洛婷原定今午在銅鑼灣希慎廣場出席活動，同樣因颱風關係令活動取消，Sammi今午2點半曾寫道：「八號颱風之下，很多未知。但無論如何，先繼續做好工作準備...隨時候命。#不能怪天氣 #繼續做好自己靜心等候 #主辦商也有自己的難處和衡量 #橫風橫雨最重要人人平平安安 #就像人生會遇上不到狀況。」

之後Sammi再更新Ig，她留言：「時間啱啱好，化完妝就正式知道活動取消。冇咩事，我返入去落妝洗頭先喇！萬物有時，it's time for 落妝洗頭。 #幽默的心境面對各式狀況 #飯可以不食但不能不完成唇膏啊 #化埋個唇膏先至可以落妝 #活動取消對不起 #讓歌迷失望了 #安全第一」

另外，今早MIRROR成員陳卓賢﹑江𤒹生（AK）和王智德，原先出席旺角朗豪坊的活動，但亦因打風關係而取消。

3位「鏡仔」在社交網呼籲粉絲要注意安全，而AK的粉絲Ig專頁也提到：「今日（9日）將不會有任何快閃打卡活動。請各位注意安全，留在安全的地方暫避。」

（即時娛樂）