「仁醫」童年照證件相成亮點 羅子溢超大眼 張寶兒男仔頭 (16:54)

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名：羅仲謙）、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑、郭少芸及曾航生等合演的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚播出。

今日，無綫官方網站發布該劇「限量珍藏Solo Poster」，包括：鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、郭少芸、張寶兒、龔慈恩、羅子溢、海俊傑及郭子豪，該批海報影得眾演員甚有「戲」勢，兼暗藏一個亮點，每位主角身上掛著的醫生證，當中相片竟是眾人的童年照，甚有心思。

相關宣傳海報照發布不久，即有不少網民留言討論及讚好：「好有心思，支持醫療劇，期待！」、「點解張職員證唔係佢本人個樣？」、「係演員小時候個樣呀，好有心思。」

觀乎一眾「主角童年照」，羅子溢可謂相當突出，皆因小時候的他，雙眼很大而且靚仔，果然「三歲定八十」；而另一驚喜位是，張寶兒小時候相當男仔頭。當網民以為每張證件的相片，都是主角真人童年照時，監製方浤酌（Ben）則說：「有兩位主角張證件相，唔係佢哋細個嚟，因為佢哋搵唔到細個嘅相呀，就搵同事特登做一張畀佢哋！」

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（即時娛樂）