《我家》楊卓娜爆Seed嗌離婚曬超班演技 阮浩棕古惑仔造型受關注 (17:09)

由馬德鐘、唐詩詠、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等合演的《我家無難事》，下周迎來結局篇。昨晚（8日）播出一集，劇情繼續出人意表，郭得寶（車婉婉飾）原來並非羅美蘭（鮑起靜飾）親生女兒，與郭得勤（馬德鐘飾）及郭得明（楊明飾）是同父異母的兄弟姊妹關係，而昨晚一集最搶Fo，是飾演後生版美蘭的楊卓娜，以及年輕版忠石（關禮傑飾）的阮浩棕回憶戲分。

卓娜昨晚晒演技一段，是講述美蘭當年難忍老公不負責任兼爛滾，終爆Seed堅決離婚，卓娜在劇中將潛藏內心多年的憤慨及抑鬱一一釋放，她聲嘶力竭地喊出：「我一樣可以憑我一個女人嘅力量，自己去撐起呢頭家，養大啲仔女！」以及「就算你打死我，我都係要離婚！」觀眾看到咬牙切齒。

至於阮浩棕是已故藝人梁舜燕的孫兒，阮浩棕演活「人在江湖，身不由己」的情深古惑仔外，其外形亦十分討好。

昨晚一幕冒雨與黑道中人廝殺，以及滿臉鮮血的畫面，配以劇組專誠為二人愛情線創作的片尾曲《門外的世界》，觀眾看了無不動容。

對於演出備受關注，忙於拍攝《隱形戰隊》的阮浩棕謙虛表示，全是劇組功勞：「能夠畀觀眾留低咁好嘅印象我非常驚喜。好感激監製Amy姐（王心慰）搵我做年輕版郭忠石，亦都要多謝佢同編審編劇團隊，寫咗一個咁好嘅角色同故事線。」

（即時娛樂）