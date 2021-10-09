把關者們｜黃庭鋒救人殉職 韓馬利劉佩玥崩潰 悲慟爆喊 (18:15)

黃庭鋒在昨晚播出一集的《把關者們》因救人而殉職，飾演其妻的劉佩玥和媽咪的韓馬利哭成淚人。（無綫電視網上視頻截圖）

由袁偉豪﹑黃智雯﹑王敏奕﹑黃庭鋒﹑陳自瑤﹑韓馬利﹑劉佩玥及羅天宇等合演的《把關者們》，下星期迎來結局周。

昨晚（8日）播出一集，飾演高級消防隊長潘浩洋的黃庭鋒，在起火現場救人時，不慎遇上爆炸，他遭硬物擊中頭部，留院期間雖曾一度蘇醒，但最後仍返魂乏術殉職；飾演其母的韓馬利目睹兒子離世，傷心難過，悲慟得聲淚俱下，她更在病房內不支暈倒，而韓馬利的精湛演技令人動容兼睇到眼濕濕；飾演庭鋒太太方晴朗的劉佩玥，亦喊著送別「老公」，場面超催淚。

黃庭鋒和劉佩玥在劇中演甜到漏的夫妻，不少網民及觀眾對黃庭鋒在劇中因救人而殉職，倍感難過，有網民說：「喊死我﹗」﹑「昨晚哭慘了，結局不應該這樣」﹑「呢一幕睇到爆喊」等等，而庭鋒對於觀眾的反應則說：「沒想過你們這樣的反應，多謝你們的支持，自己也被感動了。」

劉佩玥亦在Ig貼相抒發感受：「很想送上我們這一家的相片，因為我們拍攝的時候真的很開心，才會有這麼溫馨的感覺，感謝大家喜歡我們這一家，我們的淚和你們的淚都不會白流，請一定要繼續看下去 #你們猜的結局不一定是結局」。

（即時娛樂）