確診者女兒曾錄影無綫兒童節目 《Hands Up》主持到竹篙灣隔離 (19:10)

衞生署衞生防護中心在前天（7日）的記者會表示，一名機場貨運站工人，確診感染L452R變種病毒，據知該名工人的女兒，早前曾參加無綫兒童節目《Hands Up》錄影，同場的台前幕後共11人，包括伍文生﹑陳若思（前名：陳煦凝）﹑黃浩霆和呂靜文等，已被送往竹篙灣檢疫中心隔離。

無綫方面回覆時表示：「本台接獲衛生防護中心通知，知悉有員工因曾接觸2019冠狀病毒病確診人士及其家人，截至今（昨）日（10月8日）下午4時30分，涉及11名員工被列作二次密切接觸者，已全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫隔離檢疫，以策安全。本台一直與衛生防護中心作出緊密聯繫，並會全面配合中心的防疫指引及安排。

在員工被知會列作二次密切接觸者時，本台已即時採取加強防疫措施，相關範圍已進行了徹底清潔及消毒，員工亦安排即時進行2019冠狀病毒病快速測試，暫時全部測試呈陰性，並已透過手機應用程式及電郵提醒所有員工注意個人衛生、緊記保持社交距離和勤洗手。」至於黃浩霆亦在Instagram限時動態留言：「入營，Bye Bye！」

（即時娛樂）