衞世輝設靈｜靈堂內一片花海 堂弟衛志豪悼念：永遠係我最尊敬監製 (19:37)

無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，上月17日因心臟病猝逝，終年62歲。今日於紅磡世界殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行，靈堂白色簡潔佈置，由家人揀選了衞世輝生前穿上西裝的遺照，遺照前擺放了遺孀黃鳳珍及胞弟衞日輝與太太的心型花牌，橫幅寫有「永遠懷念」，家屬特地為衞世輝紀念冊設計成電子版。

衞世輝入行多年相識滿天下，包括無綫高層、汪明荃及羅家英、鄭裕玲、薛家燕、譚詠麟、李克勤、草蜢、陳慧琳，鄭伊健與太太蒙嘉慧、鄺美雲、霍啟剛等均送上花圈，靈堂內一片花海。

無綫藝人衛志豪（Michael）是衞世輝的堂弟，Michael在紀念冊內撰文悼堂兄，他表示：「由細到大，喺我心中你係好威，識好多明星，每次睇完大型節目，都會睇埋roller睇到最後，等睇你個名出現﹗（監製：衞世輝）。

到我入咗TVB，喺公司見到所有台前幕後都咁尊重你，我心裡真係覺得好自豪﹗近大半年你忙碌操勞工作，但開心滿足的笑，係近幾年少見，我亦戥你開心。辛苦你。我哋傾嘅計劃﹗我會盡我所能去實現﹗放心，一路好走﹗你永遠係我心中最尊敬的監製﹗ 細佬 衛志豪」

（即時娛樂）