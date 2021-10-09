衞世輝設靈｜曾志偉失去戰友感悲痛 未能送最後一程留憾 (20:12)

無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，上月因心臟病猝逝，今日（9日）在紅磡世界殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行。

星夢娛樂CEO何麗全一早到場打點，無綫主席許濤亦親自到場向遺孀慰問，前來弔唁的藝人包括胡楓、黎諾懿、麥美恩，而無綫總經理曾志偉及無綫首席創意官王祖藍，因家事未能親身到靈堂。

曾志偉在紀念冊上悼文有提到。志偉寫道：「今次重返TVB，最幫到我的人就是你？與你房間非常相近，我們就每天抽時間泡茶聊天，當你發覺我不熟悉的事，你都會即時提醒我，永遠好好的幫我睇實Budget，提醒我很多瑣碎的事，每當我有煩惱，你都帶著敦厚的微笑向我說一句：『得啦﹗曾生交俾我，同你搞掂佢﹗』今次返嚟，最大的兩個項目『明星運動會』和『奧運會』阿輝你都幫我處理得很妥當。

當我以為事情可以讓我最放心的時候，就聽到這個不幸的消息，失去最好戰友的悲痛，簡直冷得直刺骨髓﹗未能送你最後一程是我永遠的遺憾，輝﹗你絕對是一個可託付的戰友﹗我為你驕傲﹗輝﹗閉上眼 為你默哀﹗輝﹗一路走好 志偉」

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（即時娛樂）