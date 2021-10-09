衞世輝設靈｜胡楓何麗全齊讚衞世輝做事盡責 (20:21)

無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，上月因心臟病離世，今日（9日）在紅磡世界殯儀館設靈。星夢娛樂CEO何麗全和資深藝人胡楓（修哥）到場致哀，修哥表示跟衞世輝相識多年，大讚對方做事盡責而且完美，對他十分欣賞，修哥說：「佢一路工作都好勤力，步步高陞，由PA升到依家呢個職位，非常難得，佢仍然努力為公司工作，呢個係我欣賞佢嘅地方，希望佢一路好走。（合作難忘事？）佢樣樣都好照顧我，好似我唔舒服，會擔張櫈畀我叫我休息，呢個係我深刻印象。」

何麗全則跟衞世輝相識近40年，大讚對方為人非常盡責，他說：「佢負責綜藝科廠房編配﹑財政預算同節目預算，曾志偉講過佢最幫得手，佢走咗好可惜。（你們感情要好？）我哋差不多同時期入嚟，都係由低做起，佢由PA到經理﹑監製，希望佢再更進一步....成班同事對佢離開感可惜，今日大風大雨都好多人嚟拜祭，人緣非常好，我同佢太太傾過，雖然阿輝走咗，但佢冇痛苦咁走，係佢嘅福氣。」

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（即時娛樂）