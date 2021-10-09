吳麗珠當年目擊梅艷芳被「質」一拳 嚇到腳軟 (22:03)

吳麗珠接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，分享演藝逸事和舊情史。

明天是已故百變天后梅艷芳（阿梅）的58歲冥壽，吳麗珠憶述最難忘1992年5月初的一個晚上，她與兩名女藝人演出《歡樂今宵》後去九龍塘一間卡拉OK玩，想不到目擊梅艷芳被人掌摑事件。她說：「其實她是畀人『質』咗一拳，我親眼見到，她當時由其他房間走入來坐低，我們坐附近，那個人由另一間房氣沖沖走入來，好似話阿梅不畀面，我當時不知發生什麼事，我們驚到叫走，我無叫阿梅一齊走，因我見好似有人幫她解決同面對。事出突然，我驚到開車都腳軟。後來九龍城差館叫我們去落口供，我好擔心阿梅。」她之後再見阿梅，沒再提此事。

吳麗珠讚阿梅好好心地，為人豪情，平易近人，不會扮嘢，站在台上誰可匹敵？她曾聽羅君左說有事時，阿梅送了一張無銀碼支票給他。她好佩服阿梅，雖然離開了，都有好多延續，如慈善、她的故事等，她要向阿梅學習，不想做廢人。她現在最擔心是梅媽（阿梅母親），老人家年紀大，以前經常有接觸。

吳麗珠當年在《歡樂今宵》模仿演藝名人神似，她自覺最成功的是「扮B嫂（章小蕙）」。她說：「（當年）就快出場仲未有頭緒，她（B嫂）好靚女，講嘢好斯文，仲有一分鐘（出場）我先諗起她的大眼睛有少少『對』，於是我做誇張些，出來效果好好，笑到大家肚痛。我知道後來收到律師信，公司話幫我處理，咁都冇咁驚。」 她扮過很多藝人如鄺美雲、葉子楣、白雪仙等，再見她們可有尷尬？她說：「冇，Cally（鄺美雲）仲話 『扮得我幾靚吖』 。有一次，我轉咗做地產帶客去淺水灣睇樓，原來業主是B哥（鍾鎮濤）同B 嫂，最記得那一次，見到她心裏面好尷尬，可能我心有屎！」

吳麗珠人生中似乎缺乏一個伴侶，被談論的戀事只有兩個名字─陳百燊、許冠武。她剖白：「我有好多段（感情），只是那兩段被知道。當年同陳百燊是訓練班同學，一齊幾年，分開了我不想搬返屋企，余慕蓮（魚毛）租間房畀我住一年，所以我好惜魚毛，她是我恩人。」至於許冠武，「我哋一齊12年，拍拖不是阿Sam（許冠傑）介紹，因為我哋（我同許冠武）都鍾意夜蒲，鍾意飲酒，分開了先反思原來我根本不喜歡那種類型，我着重玩要投入之外，做事都要認真同有責任感。當年我哋計劃去拉斯維加斯結婚，連主婚人都約好，但那時我剛出來做地產，見到外面的世界，感到對方未必適合自己。我同他傾，他似乎冇乜反應，我再表示我要離開，他都冇反應。我仲記得我不想他媽媽不開心，因為我哋同他媽媽一齊住，於是我好似螞蟻搬家，每晚返去偷走一些衣物，我不想他見我一日之內搬走所有嘢，因他媽媽都惜我。」

（即時娛樂）