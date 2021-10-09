6歲女孩變植物人醫療事故 李旻芳心痛躲洗手間哭 (23:13)

無綫《東張西望》昨晚（10月8日）報道6歲患癌小妹妹天瑜手術後變植物人的醫療事故，節目播映後引起很大迴響，網民為天瑜的遭遇流淚，有集氣為她送祝福，更有主動聯絡《東張》希望為天瑜的家人提供各方面援助。李旻芳負責採訪天瑜的故事，她接受《明報》電話訪問，說外界的迴響令她好感動，這是台前幕後的初心，希望事件可以幫助到天瑜與家人。

天瑜爸爸（周先生）大控訴，說女兒天瑜3歲（2018年10月）時確診患上橫紋肌肉瘤第四期，腫瘤難以切除，需要接受化療與電療。一年後癌症復發，當時醫生說要作最壞打算，但突然有好消息是天瑜腦內腫瘤縮小，可以接受手術。怎料手術期間出現心臟停頓，天瑜慘變植物人。周生向院方追問為何女兒手術時心臟停頓，半年後獲答覆是溝通問題，發生延遲輸血事件，雖然向周生致歉，但強調延遲輸血與心臟停頓不肯定有直接關係。

事件後周生跟太太也患了情緒病，說女兒躺病牀16個月了，生不如死，但他們不會放棄。他決定追究，說不能讓做錯事的人不負責任。由於要照顧天瑜故夫婦不能全職工作，現在靠綜緩以及政府津貼等來維生。，他向院方索償，是為公道亦為生活，但找了8個月也找不到專家撰寫報告。李旻芳訪問周生時表現很冷靜，直至問是否不會放棄時，聲音哽咽。

TVB將天瑜個案的宣傳片在FB分享，一日時間有6千多個讚好亦有千多個分享與回應，比平日一般宣傳帖文只有數百讚好，今次《東張》報道天瑜的個案獲認同。李旻芳稱幕後同事跟進這個案逾一個月，一個小朋友有此不幸經歷令人心噏，訪問天瑜爸爸時她感到心痛但要保持專業，努力平靜情緒，但完成訪問後忍不住到洗手間哭了。問她《東張》對這個案的跟進？她稱知道《東張》的熱線收不少電話，有人想捐錢亦有提供法律意見，工作人員要時間處理與事件跟進。天瑜爸爸也有聯絡節目組多謝工作人員，她會為這個小妹妹打氣。

（即時娛樂）