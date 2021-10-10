張文傑入行20年幕後走到幕前 最佩服老闆古天樂 (00:28)

張文傑這個名字入行20年，憑實力成功由幕後走到幕前，簽約古天樂公司旗下，健碩身形加上粗獷外表，經常被安排演奸角。

3歲開始接觸中國武術，10歲向爸爸張孝慈及大伯張存正式學習雜技，跟家人到各地表演，喉嚨碎筷子、行鋼線、甚至食炭，對年紀小小的他是等閒事。爸爸、大伯和叔叔是過往無綫所有大型節目負責設計高難度表演的幕後功臣，張文傑坦言子承父業，最初並不是自願而是被迫，直至某日發現周街打筋斗好型，不是個個做得到，感覺好威，才開始漸漸愛上。他差不多16歲正式入行，銳意在娛樂圈大展拳腳，首個工作是在真人卡通舞台劇演鹹蛋超人，好玩又有錢賺，發覺行這條路都幾好。可惜入行後才發覺這一行搵食艱難。

工作不似預期，甚至試過無錢食飯和交租，父母擔心但默默支持。決定由幕後走到幕前，原因是做武術指導自問未夠料，一直都是自稱武師或替身，但又喜歡演戲，有一刻想改變，便試試放棄幕後，讓別人知道張文傑是一個演員，不是演什麼大角色，都盡力演好畀人睇。他不介意經常被安排演奸角：「個樣可能生得冇咁正氣，比較邪邪地，但我鍾意演反派，因為演得好過癮。」

張文傑最近在很多範疇都見到其身影，與姜濤及肥仔（梁業）於歌曲《特務肥姜2.0》演奸角兼任動作指導、梁詠琪新歌《流金歲月》任MV男主角、陳木勝執導遺作《怒火》演謝霆鋒手下「爆珠」，他指入行20年，不論與新人或前輩合作均獲益良多，但最佩服是老闆古天樂：「我覺得老闆是神，他好忙，但對我們講過的話很上心，這個老闆是有心有力、又不用食飯和瞓覺，仍那麼好精力的人，我應該做不到。」

欲知專訪詳情，請留意10月10日明報娛樂版。

（即時娛樂）