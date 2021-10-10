《回憶的香港》一日內演出4場 梁祖堯唔覺攰 張敬軒激讚：史上首次 (14:41)

梁祖堯﹑邵美君﹑湯駿業和彭秀慧合演的《回憶的香港》，今天由早演到晚，共演出4場。（Ig圖片）

由梁祖堯﹑邵美君﹑湯駿業和彭秀慧合演的音樂劇場《回憶的香港》，在九展舉行，由於颱風「獅子山」襲港，八號烈風或暴風信號下，原本昨午（9日）3點與昨晚8點兩場演出皆取消。

不少觀眾留言要求補場不想退票，為此今天（10日）劇團有瘋狂安排，一日演出4場，今天演出場次如下：

1. 上午11時 - 10月9日下午3時演出補場

2. 下午3時 - 原定場次不變

3. 晚上7時15分-更改原定10月10日下午8時場次，提早45分鐘開始演出

4. 下午10時30分 - 10月9日下午8時演出補場

梁祖堯今早在Instagram溫馨提示大家要早些到場，因為每場都會準時開始：「準時開準時完先至可以做到四場，仲有今晚嗰場唔係八點，係改早咗7:15pm，記住記住呀，雖然冇乜點瞓，不過一啲都唔攰，而且興奮到爆炸！」

不少藝人留言鼓勵他們，張繼聰﹑陳俞希祝他們Good show，張敬軒也表示：「史上首次，你哋世一﹗Good show﹗」

另外，湯駿業亦在Ig貼相，他表示今早第一場演出順利：「多謝大家咁早起身，見到full house好激動，Love you all﹗」

（即時娛樂）