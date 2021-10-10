熊黛林41歲生日前夕 八號風球贈興 家人聚餐變食公仔麵 (15:07)

今天（10日）是熊黛林（Lynn）的41歲生日，日前公司老闆跟一班同事為Lynn預祝，大家為她訂製Lynn小時候愛吃的菠蘿油造型蛋糕，Lynn看到後大感驚喜，笑不攏嘴，她笑說：「我唔係感動落淚，係笑到標眼水！蛋糕個形狀加埋支蠟燭，有少少搞笑，蠟燭都唔知放喺邊度好。

菠蘿油係我最鍾意食嘅港式麵包，但係因為牛油係我嘅死穴，一食就肥，所以戒咗好耐，今次大家知道我鍾意菠蘿油，就訂呢個蛋糕畀我，真係好有心、好感動。」

Lynn表示昨天原本跟家人外出吃飯慶祝，今天正日則在家舉行大閘蟹宴，但昨天受颱風影響，令昨天的家庭聚會延至今天才舉行，她說：「 我哋係一個大家庭，過時過節邊個生日都會出嚟慶祝，不過（昨天） 八 號風球不減弱，不能出外，再加上冇準備，只能喺屋企食公仔麵，飯局改到今日。」

雖然因天氣打亂了生日計劃，Lynn心情未受影響，她笑說：「我係一個大閘蟹控，老公諗住正日食我最鍾意嘅大閘蟹，因為今年未食過，食乜嘢都冇所謂，只要一家人齊齊整整，開心就足夠。」

自從結婚並誕下孖女後，Lynn每逢節日必定要跟家人慶祝：「放低兩個女唔得㗎，我會唔捨得，一定要一齊，但係二人世界都一定有。」

（即時娛樂）