next

岑杏賢昨天(9日)33歲生日,上月初誕下囝囝Preston的她剛好坐完月,聯同「2Line黨」好姊妹蔣家旻、朱千雪和張嘉兒慶祝生日,另一好友湯洛雯雖然未能出席生日會,但已送上鮮花恭賀。

4人在八號風球前相約慶祝,壽星靚媽認為是注定,她感謝好姊妹的安排,朱千雪則說:「黑雨,T8(8號風球)都阻止唔到我哋慶祝你坐完月同生日(好彩提早)!湯(洛雯)嚟唔到但禮到,紮花到咗當係你。」

張嘉兒則說:「坐完月出嚟同啲朋友慶祝吓生日係幾爽嘅!做媽媽一定要social life + mom life balance. Welcome to the mom club Jen! Happy birthday﹗大家仲記唔記得自己坐完月之後,第一件事最想做乜同埋最想係去邊?」

蔣家旻亦說:「颱風都阻擋唔到我哋嘅聚會,佢成為媽媽之後嘅第一個生日,繼續快樂幸福呀!」

(即時娛樂)