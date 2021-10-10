胡鴻鈞處男個唱邀鄭欣宜炎明熹任嘉賓 婉拒蔡思貝伴舞 (18:23)

胡鴻鈞今天（10日）為下月舉行的兩場《胡鴻鈞2021 The Day After演唱會》舉行記者會，無綫兩大高層何麗全和樂易玲撐場。

既開處男騷、擔正的新劇《十月初五的月光》又成為台慶劇，獲公司厚愛，極大機會被力捧為視帝，胡鴻鈞則說：「不要講視帝了，當初有機會重拍這部經典劇，已是一頂好大的高帽，還成為台慶劇，對我來說是額外和意外的收穫。」

胡鴻鈞透露個唱邀得鄭欣宜及炎明熹（Gigi）擔任嘉賓，他大讚Gigi在音樂或個人修養上，是他近幾年見過最出色的小朋友。對於欣宜表示若他肯除衫和跳舞，任何事也肯配合，他即說：「欣宜除我咪除囉！大家很關心我會否除衫，只可透露會有驚喜。」

胡鴻鈞特地邀請麥美恩擔任記者會司儀，獲對方大讚健碩。胡鴻鈞直認肌肉結實，但操肌只為了健康，望個唱以最佳狀態示人，不過已向服裝設計師表明歌衫不設底線，也不介意除衫及跳舞。

問會否邀請緋聞女友蔡思貝睇騷？他笑稱：「個個有緋聞男、女友銜頭的全部都請，有時間就來睇。」會否邀對方為歌曲《到此一遊》伴舞？他說：「她一個搞不掂，要5個先搞得掂，不用了。」

（即時娛樂）