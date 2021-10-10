雙十結婚紀念日 吳若希開完工同張寶兒慶生 方健儀收驚喜 (23:57)

今日（10月10日）有不少圈中人生日外，原來也分別是吳若希與方健儀的結婚紀念日。雖然吳若希今日要開工，但有老公Alex探班兼接收工，可謂甜入心，她在社交平台分享夫妻同框照，並留言「有咩驅使你結婚周年都要開工啊？係 #青春本我 呀！我咁青春！一定要開住工證明自己結完婚都係好青春」，之後，兩人去了跟張寶兒慶祝生日，就算不是二人世界，一樣很開心，她說：「趕得切去食返個Omakase慶祝張寶兒30歲生日，順便慶祝埋結婚週年。」並表示這天過得很充實。

至於結婚11周年的方健儀，則分享昔日婚照及近照，並留言：「11年前，我倆沒有龐大儲備籌備婚禮，窮遊歐洲時順道拍攝婚紗照，由洪先生帶腳架親自操刀。他身上的『禮服』，就是一件百幾蚊的裇衫連領呔+牛仔褲+波鞋；我身上的『婚紗』，也是一條百幾蚊的白裙+拖鞋。雖然所有事情都好簡陋原始，而且大袋細袋加背囊著長到拖地嘅白裙搭地鐵巴士有啲狼狽，但當地人看見我們全身白衣，彷彿知道我們是準新人，紛紛送上『Congratulations』！11年後的今日，洪生已著唔落該件白裇衫，佢只肯著白Tee（已經好俾面），我搵唔番當年的白裙，但喺出入口店竟然買到條$60嘅裙，重溫當年的點滴。11年前對著佢，會疑惑點對住呢條友過世，11年後的今日回望，時間似乎過得太快。兩夫妻，最重要，人生高低起跌，都有對方在場。」之後，她又發文表示收到驚喜，「SURPRISE!!!!!! 結婚11周年紀念Staycation，有鮮花、有蛋糕、有公仔、有汽球、有燈飾…… 我：『你好少可咁有心思㗎噃！』洪：『唔關我事呀，係酒店安排㗎，我冇準備㗎喎！』我：『哈…哈…哈…！好係你呀，係你準備我先驚呀！』習慣咗佢嘅樸實不華，不會當驚喜、禮物為理所當然，而是生命中的bonus。而浪漫呢家嘢，都係交番俾酒店搞啦！」

（即時娛樂）