一日內4場 《回憶的香港》順利完成 張敬軒狂讚：佢哋成班人癲嘅 (11:43)

由梁祖堯﹑邵美君﹑湯駿業和彭秀慧等合演的音樂劇場《回憶的香港》，由於熱帶風暴「獅子山」前天襲港，在八號烈風或暴風信號下，原本前天的兩場演出皆取消，改為在昨天（10日）連補兩場，再加上兩場正場，昨天一日內共演出4場，由朝演到晚，最後4場演出在風雨下順利完成，演到今日凌晨約1點半結束，不少藝人前往捧場，包括張敬軒﹑黃劍文﹑李炘頤﹑卓韻芝﹑楊潮凱和陳健安等。

軒仔在Instagram貼了和演員合照，他留言：「感恩有幸欣賞呢個爆肝爆腎、『獅子山』下一日四場嘅感人演出，佢哋成班人係癲嘅。

雖然我唔係喺呢度長大，亦唔完全熟悉劇本𥚃面一部份嘅情懷，但係喺我睇嘅時候，當中嘅情感同畫面，都令我諗返起好多自己童年歲月嘅美好回憶 #那段年月有多好 對一個地方嘅感情，只會越來越濃。」

軒仔又多謝眾演員及樂手們的精彩演出：「令呢個颱風過後嘅晚上份外深刻、感動。亦都要多謝@moov_music將呢個製作呈現喺一個更大嘅舞台，風雨無阻，笑中有淚。」軒仔跟祖堯合照時寫道：「多謝你演繹咗史上最低音嘅笑忘書。」梁祖堯在Ig貼出大合照，並開心表示：「圓滿落幕！多麼幸福﹗」

（即時娛樂）