星空下的仁醫｜羅子溢開夜車自修 練習醫學專有名詞發音 (12:22)

劇中急救及手術場面，均有不同專科醫生及護士協助拍攝，務求盡量拍出像真度高的手術場口。（大會提供）

羅子溢雖然曾有演過醫生的經驗，但今次飾演兒科醫生，仍要面對新挑戰。（大會提供）

由鄭嘉穎﹑馬國明﹑鍾嘉欣﹑周家怡和羅子溢等合演的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於下周一（18日）晚9點半首播。

《仁醫》籌備時間已長達一年，製作嚴謹，除了急救及手術場面，均有不同專科醫生及護士協助拍攝，務求盡量拍出像真度高的手術場口外，就連拍攝場景劇組也花了兩個月時間，將3萬呎寫字樓，改建成兒科加護病房以及辦公室。

《仁醫》角色眾多兼人物關係複雜，但主線集中病患個案以及精密手術上。據知為增加真實感，劇中醫生及所有救護人士角色，均會跟足專業醫生口脗，進行急救或做手術時，也以大量英文醫學專有名詞溝通。

眾演員演出時為加強真實感，亦下了不少工夫，飾演專科醫生文柏熙的羅子溢為例，即使完成拍攝後，仍自動波「開夜車」練習醫學專有名詞發音，子溢謂：「我咁啱有個朋友係做醫生，我就會叫佢幫手聽下我啲專有名詞讀音正唔正確，順便了解一下（做手術等）程序。咁第二日再經過監製安排嘅醫生指導，就可以快啲投入個拍攝進度。」

曾演過醫生的子溢笑指，雖然自己已有個「底」，但今次飾演兒科醫生，仍要面對新挑戰；他又透露投入《仁醫》拍攝前，多次開會及上堂「增值」。

（即時娛樂）