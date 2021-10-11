鄭欣宜著巨型藍色紗網裙拍MV 體驗「最難行的路」 (12:31)

繼《@princejoyce》、《先哭為敬》、《罰你》之後，鄭欣宜第4首歌曲《最難行的路》最近已派台，欣宜認為每個人的人生路各有不同，即使再難行，也不要太聚焦難行的部分，而今次欣宜拍攝MV，便親身體會到何謂「最難行的路」，因為形象指導為她安排了一條重量十足、令她寸步難行的巨型藍色紗網裙。

MV中，欣宜以3個不同造型出現，形象指導在韓國空運一條巨型紗網裙來港，配合現場歐洲式建築，還有她臉上閃石妝，展現了她高貴夢幻一面。她說：「條裙因為好重、好大條，要5個工作人員合力先可以搬得起，好在拍的時候樣樣都好順利。」

由於巨型藍色紗網裙「重量十足」，期間導演要求欣宜「試下行前兩步」，但最終失敗，完全體驗到何謂「最難行的路」，她說：「雖然我唔特別覺得自己條路難行，我反而好相信每一個階段、每一段路都有佢嘅原因，先可以帶到我嚟到今日嘅呢一個地方。」

接着欣宜換上火紅色晚裝，被多位舞蹈員指罵，當中一位高人一等的型男，是新加盟寰亞大家庭的蔡浩然（Scott），當日前來客串欣宜MV的他，原來是第一次拍MV，Scott說：「好開心入咗寰亞之後多咗機會去試新嘢，早排第一次拍電影，今日第一次拍MV，仲要係幫欣宜拍，自己跳開舞，MV又有跳舞嘅元素，希望可以展示自己擅長嘅地方，等大家了解我多啲。」

除了造型上的驚喜，收到黄偉文（Wyman）所填的歌詞時，同樣令欣宜驚喜又感動，她說：「之前睇過Wyman一個社交網站嘅post，係佢以前幫其他歌手寫過嘅歌詞，嗰時電腦未普及，每一份歌詞都係用人手寫，當時我同過佢講『我又要』，但無奈我第一次同Wyman合作係2015年嘅《你瘦夠了嗎？》，一切已經電腦化，但今次我收到呢一份《最難行的路》歌詞嘅時候，係我一擘大眼、一打開個電話，就見到佢嘅手寫稿歌詞，我真係好感動，Wyman都有透露佢寫呢份詞嘅時候，自己忍唔住喊，好多謝佢！」

（即時娛樂）