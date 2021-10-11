世界養生組織︱陳自瑤被爆不守時 跟水相性格氣質有關？ (13:14)

陳自瑤和黃翠如主持原創節目《世界養生組織》。（大會提供）

黃翠如及陳自瑤主持的myTV SUPER原創節目《世界養生組織》，第四、五集將會談及波特曼思想運動以及飲食養生話題。

已有過百年歷史的波特曼空間運動，是一套起源於歐洲的運動訓練。導師薛聿廷透過一系列動作，教觀眾善用想像力認識自己的氣質。

透過波特曼動作可以透視Yoyo及翠如的性格氣質，導師說由於翠如的動作比較肯定，所以屬於土相性格；而Yoyo動作偏柔，是水相性格氣質的人，有機會比較不守時，翠如聞言馬上笑Yoyo遲到或和她的水相性格有關。

下周二播出第五集，Yoyo及翠如探討飲食養生話題。腸道被稱為人體的第二大腦，因此腸壽才能長壽。有研究顯示日本人長壽和飲食習慣息息相關。

今集她們把自己的益生菌狀態大公開，益生菌專家徐摯情博士及營養師利鎧廷，為她們拆解如何選擇合適的益生菌養生。

此外，Yoyo及翠如更拜訪食養導師岸本太太，以前的岸本太太跟不少香港人一樣，承受很大的工作壓力，導致身體和面部出現嚴重敏感，後來她為著自身健康著想而踏上「食養生活」之路，她在節目中分享如何實踐「食養生活」，當中談及直覺飲食這種飲食方法，強調「什麼都能吃」，將人們從飲食的限制中解放。

（即時娛樂）