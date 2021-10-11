童你一起長大了｜麥包細數歷代「麥秘書」 朱茵Cute爆童年照曝光 (13:58)

麥長青在節目中被爆曾跟黎芷珊嗌交。（大會提供）

麥長青在節目中細數歷代「麥秘書」，同時朱茵的可愛童年照亦曝光。（大會提供）

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的《童你一起長大了》，昨晚（10日）播出第二集，以「童路同行」為主題，為觀眾盤點歷年兒童節目經典角色，其中飾演「麥偵探」的麥長青（麥包）以及「四眼鼠」的張沅薇，現身錄影廠話當年。

張沅薇與黎芷珊、朱茵及姚安娜，當年均為麥偵探擔任秘書，麥包更細數各人特點：「第一代芷珊係靚嘅，朱茵就精靈嘅。不過芷珊係鍾意扮靚，管家婆類型；張沅薇就純粹靚，不過冇腦！」

談到當年朱茵美貌令《閃電傳真機》台前幕後為之驚艷時，麥包卻謂：「係咩？唔好意思呀，阿茵，我唔會用『靚』形容，我只會用活潑開朗精靈聰明形容。你同朱茵拍嘢哩，佢轉數好快、度嘢好快，亦都畀到嘢出嚟。」

以拍片形式與大家敘舊的朱茵，則大讚麥包是暖男大哥哥：「我唔開心，佢會問我點解唔開心，『唔好咁啦，請你食嘢，唔好自己一個啦』，所以覺得佢好親切，我覺得麥包係我最friend嘅一個主持。」另外，朱茵可愛童年Look在節目曝光，足證「三歲定八十」。

另一位「麥秘書」芷珊，則大爆當年經常與麥包「拍到嗌交」兼各持己見，麥包憶述：「好記得有一次芷珊企喺度，我坐喺度，大家拗緊個劇本，佢問我係咪我唔照你意思做，你就唔拍，我就話係。」

芷珊笑謂後來因「趕收工」而要「屈服」，並笑指麥包「好鍾意改劇本」：「佢要改埋你嗰個跟埋佢，但佢改咗真係好嘅。」麥包自爆當年的麥偵探All Back造型，是跟足電影經典角色「賭神」：「我當年塑造角色時，見到麥偵探永遠都啱晒嘅，我就環顧當時電影，只有一套都係永遠個主角啱晒嘅，就係《賭神》，所以我就用賭神造型，一除帽就All Back。」

（即時娛樂）