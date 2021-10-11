孖譚詠麟上海覓食 呂方身形發福變「呂圓」 (15:01)

呂方加盟同屬譚詠麟經理人公司，2人不排除有合作機會。（大會提供）

呂方加盟同屬譚詠麟（阿倫）經理人公司，兩位資深歌手惺惺相惜，不排除日後有合作機會，近日他們北上工作，呂方身在上海為真人騷《我們的歌3》演出，阿倫特地帶同契仔關楚耀，以及羅鈞滿和趙浚承，由張家界飛往上海探班，替呂方打氣。

呂方在疫情纏擾下，已停工近兩年，月前赴上海參與音樂真人騷《我們的歌3》，最開心是見到不少共同成長的歌迷，同新一輩歌手合作，互相學習。

呂方與太太伍惠寶去年8月誕下囡囡Emma，這次要與家人分開數個月，當爸後的呂方，跟「小情人」分開最長一次，他感到非常不捨，他表示：「以前返內地工作來回都係幾日，今次留得最耐，梗係掛住屋企人，尤其有了BB女，依家每日同個女視訊聯繫，囡囡開始識少少叫我，望住佢笑，聽到叫我爸爸，那份溫暖感覺無法言喻，我整個人都融化了，無可取替。」

阿倫在張家界拍攝節目，特地飛到上海探班為呂方打氣，呂方笑言：「好開心校長來探我，平時佢介紹很多好吃的餐廳給我，今次就親身帶我去歎美食，口福不淺，盡情吃過後都係時候開始減肥，之前上完節目有網民話我肥嘟嘟，變咗『肥仔方』，甚至乎叫我『呂圓』，係時候要忍口減肥了。」

（即時娛樂）