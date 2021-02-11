Edan@MIRROR自爆拍《i.SWIM》曾暈倒：真係好樣衰 (15:18)

MIRROR成員呂爵安（Edan）有份主持的ViuTV節目《膠戰S2》，昨晚（10日）首播，網民瘋狂洗版，指節目好笑。Edan在節目播放前，先在Instagram開live跟「爵屎」（粉絲暱稱）互動，期間Edan自爆先後暈倒兩次，一次是拍《膠戰S2》，一次則是拍《i.SWIM》。

Edan說：「《膠戰S2》幫咗我好多，拍《膠戰》最開心、最舒服、最治癒，做返自己，做綜藝我信心大啲，每次都好開心，有賴大家喜歡同支持，先有第二季，冇諗過有第二季，今季多咗Sponsor，（拍攝）場地大啲，睇都睇得興奮啲。

有啲集數我都好期待，今（昨）晚播嗰集喺大商場玩，超級興奮，我去到臨尾要換衫，因為太耐冇做運動，一跑完坐低就想暈、想嘔同標冷汗，成個人feel到好唔妥，我24歲仔冇試過咁嘅情况，好驚，因為成身濕晒，即刻換衫，嗰次之後一定要多做運動，同埋嗰日通宵拍完《膠戰S2》後，再直接走去拍電影《闔家辣》，嗰日都好誇張。」

Edan續說：「之後我拍《i.SWIM》，本身我係冇諗過要拍呢部劇，最尾要拍，咁就拍啦，我識游水但唔叻，運動嚟講一定唔揀游水，同埋平時學游水，去到深水地方，我就會驚同淆底，今次係一大挑戰，知道要拍就去練水啦！

我第一次去練水，導演監製都嚟晒，想睇吓我游成點，所以我嗰次去都有啲壓力，因為好耐冇游過水，點都要試一試，我懷疑以前未完整游過一個25米，今次一去到未熱身就跳落去游，即游25米蛙式，游完之後，隻腳即刻緊到好似腫咗，啲筋硬晒，心感不妙，之後我上返水同大家熱身，熱身期間我開始暈暈哋，但冇理由同大家講我頂唔順同想唞，應該係太焗，咁我繼續熱身，突然眼冒金星，過多陣真係暈，成個人突然間，眼前畫面好似變咗一點點黑色，即刻有人扶住我，嗰下我想搵窿捐，佢哋扶我入冷氣房休息，原本第一次練水畀人睇，做做吓熱身暈喎，真係好鬼樣衰，唞完之後再游返冇事，依家游水當然輕鬆，嗰次之後去睇醫生body check，心臟冇事，可能太耐冇運動，加上游水前冇熱身，所以有事。」

（即時娛樂）