膠戰S2｜江𤒹生石春路狂奔 痛不欲生 自誇「好腰好腎好男人」 (17:30)

阿正（右一）甫見AK即嗒糖而懶理Jeffrey（左一），十分搞笑。（ViuTV截圖）

AK自讚好腰好腎好男人。（ViuTV截圖）

由呂爵安、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）原班人馬主持的《膠戰S2》，昨晚（10日）在ViuTV首播。節目播出後，不少網民在社交網洗版，有網民讚好笑，亦有指節目跟《Running Man》相似。

昨晚一集除了6位主持外，還有MIRROR成員江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger），以及ERROR的肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）做嘉賓，兩隊分成「怪盜組」和「保安組」玩遊戲比賽，節目首集租借銅鑼灣一個大型商場通宵拍攝，相當揼本。

當阿正見到AK時即嗒晒糖，並借意跟對方搭訕，還「離棄」另一男神Jeffrey，阿正笑稱：「Jeffrey，我都鍾意你，不過你都知，有時食得多魚翅，都想食鮑魚。」

兩隊共10個人玩遊戲時十分投入，在第2個遊戲「讓子彈𨋢飛」更是笑料百出，他們各自派組員乘搭商場內的子彈𨋢，另外的組員則在商場內不同層數做動作，讓升降機內的組員估答案，他們知道答案後，便要飛奔出𨋢，著襪跑過石春路或穿高跟鞋跑去撳鐘仔講答案。

期間AK連跑3次石春路，跑姿極像女生去特賣場搶住購物一樣，AK跑完後流露痛苦表情，變成「痛不欲生江熚生」，不過他自誇「好腰好腎好男人」，193也說：「各位女生注意，AK個腎好好。」

（即時娛樂）