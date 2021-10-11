車婉婉因母親一席話重新思考婚姻 夫妻相處之道互相坦誠 (22:57)

車婉婉於2013年跟中澳混血丈夫Jonathon結婚，婚後育有現年4歲的兒子Justus（BBQ），一家三口生活美滿。婉婉於劇集《我家無難事》飾演的郭得寶追求浪漫，現實中的她卻崇尚簡單、舒服，她自言對感情很直接，只要喜歡對方，她便會200%付出，「我不需要很多儀式或物質上的東西，大家健康、開心地在一起已經很足夠」。但原來在單親家庭長大的婉婉，以前對婚姻沒有信念，也不會去想，更不會想到生BB，後來因媽媽生前的一席話，令她對婚姻有重新想法，「媽媽叫我不要因她的婚姻失敗而影響自己人生，女人要結婚，最好生埋小朋友，才能圓滿感受到何謂女人。這句話在我腦海留下烙印，雖然我都猶豫過，但連媽媽都這樣說，應該不會騙我」。

她與丈夫結婚8年恩愛如昔，婉婉卻說沒有特別的夫妻相處之道，「夫妻間一定會經歷高低，能走到今日，全靠互相坦誠及鼓勵。老公吸引我之處是他充滿正能量，我同樣也會鼓勵他，好像疫情下他無得教游水，零工作，我便教他阿Q精神，夫妻相處是很大的一門藝術。我亦不喜歡嗌交，覺得很浪費時間，與其在追究誰對誰錯，不如一起解決問題，但出軌一定不能接受」。

自兒子BBQ出世後，婉婉終於知道何謂愛是全奉獻，現在任何事情或思維都是以兒子為先。雖然有大小情人，婉婉卻爆兩父子為她爭風呷醋，「兒子現在攻佔埋我睡覺，有晚睡覺前把我的枕頭拿到他房間，說以後跟他睡，老公當然有呷醋，我都想平衡，但一行開兒子就醒，所以無辦法」。

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（即時娛樂）