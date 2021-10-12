凸腩吳業坤體重急升 認跟姚焯菲有代溝：年齡相差10幾年 (13:15)

吳業坤（坤哥）、劉威煌、雷深如和何婉盈，昨晚（11日）為《伍仲衡再搞花臣音樂會》綵排。身穿白色鬆身T恤的坤哥，明顯凸腩，坤哥坦言肥了，現在體脂21%，屬肥胖體質，因忙拍劇《青春本我》而無暇減肥，他說：「別人開工會瘦，我剛剛相反，拍劇需要大量體能，不可以節食，而我又不喜歡浪費食物，之前赴日本拍《#好掛住日本》，連道具都吃。」他形容自己是垃圾桶，平時朋友吃剩的食物，他也會清埋。

坤哥現時體重較入行最瘦時的150磅，足足重了10多磅，他說：「之前做演唱會減過，並練到有腹肌，但腹肌已走了兩年，好掛住它，相信它回來的。（什麼原因再操肌？）為前途而操，做藝人要聲色藝俱全，我欠色。《青》劇拍完即減，現在與王灝兒（JW）有對手戲，要遷就她身形，不能減。（JW肥？）我無講，只想畫面上襯一點。」

問到他與一班「聲夢」學員合作有否代溝？他笑說：「根本沒溝通。（與姚焯菲Chantel合作開心嗎？）之前與一班聲夢學員在學校取景，與Chantel有碰面，但無話題，始終年齡相差10幾年，有代溝，say hello都沒有。」

笑指他扮大佬？坤哥笑說：「咁就係，話晒我係前輩。我和她沒對手戲，但有和她點頭，但不敢開口。」

問到伍仲衡會否再添食開part 3？伍仲衡指自己喜歡音樂，怎會不繼續開騷？至於會否踩紅館，則要看大家支持程度。

（即時娛樂）