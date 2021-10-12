《久天長地》圓滿落幕 白只食雪糕獎勵 游學修跟粉絲合照 (16:00)

由白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴及Wasabi合演的舞台劇《久天長地》，日前於演藝學院完成13場演出，整個團隊均依依不捨。

舞台劇《久天長地》原定本月9日演出最後一場，當日因熱帶風暴影響而取消，演出順延至翌日，補場當日逾8成觀眾欣賞，演出亦順利完成。

游學修在演出前預告，會到場外跟觀眾影相見面。當阿修來到演藝學院大門外時，已有近百位觀眾排隊等待，阿修企足成粒鐘與fans合照、自拍及簽名。另一邊廂的DJ當奴亦不弱，其fans亦排長龍等見偶像。

終於完騷，與白只演同一個角色甘博年的游學修，問他有何感受？他說︰「攰啦！13場好順利完成咗，好開心同咁多位前輩合作。」在旁的白只則說︰「感覺好似身輕如燕，依家要即刻食雪糕。最大感覺就係台前幕後嘅合作，呢個team真係一流，我有啲唔捨得。」阿修更表示︰「有日白只講好開心同大家做呢個騷，我信㗎！係一個好幸福嘅過程。」

談到演出時有爆肚場面，阿修笑稱︰「其實唔多，主要係對住阿奴（當奴）時，佢搞我呀！我好乖，跟劇本，但佢唔乖，我都冇辦法，要執生。最後一場，佢計好晒入我一嘢，原來我係冇位還拖。」

劇中帶給觀眾不少搞笑位的當奴，提起阿修便說︰「死仔游學修，跣我囉！不過舞台劇演到十幾場，到結尾都會有呢啲狀况，睇到嘅觀眾會視為bonus，觀眾見到我出場，都知帶畀大家歡樂，我覺得任務完成。」

Wasabi笑指兩人的私怨，殃及池魚。他又說︰「由排練開始，大家建立到默契，有爆肚大家都識就住，適當氣氛下有點效果。我最大感受，好似好對唔住一班演員，每場落幕時佢哋都喊得好厲害，好似累佢哋喊咗10幾場，真係唔好意思。」

（即時娛樂）