江若琳希望增加10%分帳 林小明提出加簽5年合約 (18:35)

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，今天（12日）於高等法院續審，由證人、寰宇藝人經理人部高層楊劍標作供。江若琳獨自出庭，老公蕭唯展（前名蕭潤邦）未有陪同，她表示因為老公有工作在身。寰宇負責人林小明亦沒有到庭旁聽。

辯方大律師問到楊劍標關於為江若琳接洽工作的報價時，指江若琳前經理人Kelly Lee表示，是楊劍標叫她為江若琳接洽所有廣告，都報高價錢，例如原本收8萬元就叫到15萬元，以方便還價，爭取更高酬勞。Kelly Lee說這樣會嚇走客戶，令江若琳失去工作，包括汽水和遊戲代言；楊劍標發脾氣稱自己才是老闆，叫她怎樣做就怎樣做。楊劍標不同意Kelly Lee供辭，指自己是江若琳經理人，Kelly Lee只是執行經理人。

說到2013年他和江若琳在林小明家中吃飯，提及續約和分帳的溝通問題，楊劍標指當時江若琳提出，由2011年至2015年的合約，希望分帳由45%增至55%。林小明就提出多一個條件，多簽一個5年合約，即由2016年到2020年，強調當晚未有達成協議。但辯方大律師指江若琳稱，當晚林小明已答應其要求，但後來林小明以當晚飲醉酒，反口說沒有答應，楊劍標對此回答不認同。

【案件編號：HCA 1225/2014】

（即時娛樂）