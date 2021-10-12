鄧小巧曾想開暫別音樂會 自爆兩年收入得35萬元：音樂使我貧窮 (17:59)

女歌手鄧小巧近日推出新歌《小島》，深受樂迷歡迎。昨天小巧在Instagram撰長文講真心話，她自爆今年6月曾打算在11月舉行暫別音樂會，惟後來因為種種原因，加上有感這個姿態太無謂，並表示若要離開，其實不用大事報道。

小巧坦言前年覺得在音樂路上走不下去，她寫道：「這一切發生在我音樂路上外人看起來很順遂的階段。但我知道什麼在瓦解，我知道什麼已經飄離，但不知道如何整理，如何解釋。」

她亦不諱言音樂使她貧窮：「這是真的，也沒有什麼我需要掩飾或者羞愧。2019-2021中的兩個納稅年度，我的總收入大概只有$350000。在這個要帶錢返工的行業，我自己如果沒有我家姐的扶持，我實在沒有辦法走下去，而我總不能讓家姐一直付出，就算她願意。」

然後直到7月，小巧表示如果有能力做自己的音樂，不為暫別，不為任何原因，只為喜愛，只為想做什麼歌，然後才決定要做《小島》，她寫道：「一首平淡而溫柔的歌，是我的生活狀態。為我自己而寫，為我自己而唱。

所以我很感謝所有曾因爲我的音樂，給我工作機會的所有客戶，感謝所有因爲我而無償為我付出的朋友，甚至出錢出力哄騙我，讓我可以拍一輯照片的瘋子。

現在的生活不那麼拮据，還可以省下一些金錢，做自己喜歡的音樂，謝謝給我碌卡的工作夥伴，沒有你們，我實在沒法那麼順利和自在。照舊，我要食雞煲，感謝所有人給我的溫柔。」

（即時娛樂）