趙薇跟老公涉合同糾紛被起訴 下月開庭審理 (21:02)

內地近月實施多項措施整頓演藝圈，廣電總局早前公布多項新規例，之後網上流傳一份25人的官方劣迹藝人名單，其中演出作品被下架的趙薇被歸為「政治問題」類別，排在榜首位置。事發後，趙薇似人間蒸發，有傳她坐包機直飛往法國，又有指她在老家安徽，早前更流傳她現身安徽蕪湖的照片，但未知是新相還是舊相。據內地傳媒報道，趙薇與丈夫黃有龍、巨人網絡集團董事長史玉柱因涉及「保證合約糾紛」，遭中國民生信託有限公司起訴，將於11月8日在北京開庭審理。如果趙薇屆時出庭，將是她「被消失」後首次公開亮相。

民生信託今年6月曾控告趙薇及合寶文娛集團有限公司，相關訴訟案同樣是「保證合同糾紛」。據資料趙薇持有合寶文娛4.15%的股權被凍結，涉及資金500萬元人民幣（約602.8萬港元）。內地傳媒報道又指趙薇名下共有13間企業，其中6間註銷與吊銷，剩下7間；這7間企業中，有5間企業的股權今年4月被凍結。

網民對於趙薇捲入合同糾紛，有人表示心痛，亦有人鬧她與丈夫黃有龍。至於趙薇被起訴的新聞曝光後，雖然登上微博熱搜榜，但有網民指趙薇被列入疑被封殺名單，估計熱搜榜亦很快看不到趙薇的名字。

（即時娛樂）