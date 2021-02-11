港台31音樂節目冇MIRROR份 馬浚偉稱會約ViuTV歌手 (16:13)

港台電視31的音樂節目《獅子山下好音樂》第1季已落實參與的歌手名單，有衛蘭、衛詩、炎明熹、王灝兒（JW）、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、關心妍、陳柏宇、林奕匡、吳浩康、泳兒、鄭融及菊梓喬等，惟未見有ViuTV旗下的人氣男團MIRROR、ERROR或兩隊組合的個別成員名字。

港台創作總監馬浚偉強調會邀請不同電視台的歌手參與節目︰「在我的個人設定上是沒有任何限制的，只要適合主題，時間及各方面夾得到也歡迎！開會時，我已表明希望同事了解其他電視台、唱片公司有什麼歌手可以邀請，包括ViuTV、有線電視、亞視及其他本地電視台，甚至獨立唱片公司如有適合歌手，我們都會邀請。我個人幾Open，盡量邀請多一些。」他表示《獅》以13集為1季，因此每季只能邀請13位歌手再加1位新人及素人，節目組已開始籌備第2季。

上月曾傳MIRROR被港台抵制，眾成員的歌曲在該台的播放率低，多首新歌被指未能上榜，惟後來盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Megahit》已打入「中文歌曲龍虎榜」（10月2日至8日）第17位，打破抵制傳聞。

（即時娛樂）