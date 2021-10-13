張天賦洪嘉豪月底開騷 合唱歌被擱置 期望再有機會 (21:20)

《全民造星II》亞軍張天賦（MC）、歌手洪嘉豪將於本月底舉行《我是現場》音樂會。

出道短短2、3年已開騷，MC覺得很夢幻，「是天時、地利、人和！當初參加《造星II》令自己多了一個曝光渠道，有人留意就有機會，沒料到會奪得亞軍，還入了行」。較MC早一年出道的洪嘉豪回想當初參加音樂比賽而成為歌手︰「真的很艱辛，我曾質疑自己應否繼續音樂這條路，但既然上天揀中我入行，就要好好珍惜，創作多些好歌報答樂迷。」

兩人識於微時，非常了解對方。洪嘉豪讚MC靚仔、體貼，唱歌好聽，又識玩樂器，完美兼全能，兩人在台上互補不足。MC說︰「嘉豪唯一的壞處就是喜歡講大話！我很欣賞他創作歌曲方面的特質，工作時專注，不受身邊事物影響，我在這方面較差，要向他學習。」

MC今年有份角逐新人獎，他表示︰「信心大部分來自觀眾和粉絲的支持。我出道至今出了3首歌，已經很滿意，打了一支很強的強心針。我當然希望得獎，但對手太強，曾比特唱功非常犀利，所以會平常心面對。」

他希望能像洪嘉豪一樣，成為唱作歌手，寫一首完全屬於自己的歌曲。洪嘉豪聞言送上鼓勵，叫他好好把握頭幾首歌的創作。談到兩人可會合力創作時，洪嘉豪說︰「我們本來有首合唱歌，因某些原因擱置了，但將來一定有機會，可以將大家的共同想法放在音樂上。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）