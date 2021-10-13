艾粒搞笑聲演男男情侶 無信心拍BL劇 原因係…… (23:25)

由DJ麻利為黃Viu煲劇平台主持的清談節目《同煲同BLOW》，每集邀請不同嘉賓探討各式煲劇話題，今集請來艾粒成員少爺占（甄子康）及當奴（唐劍康）擔任嘉賓，大談近期熱爆全城的BL（Boy's Love）話題。

少爺占早與BL結下不解緣，他曾在廣播劇中飾演同性戀角色「朱艷強」而大受歡迎，之後更不時以「朱艷強」名義開騷，他說：「我成日會睇BL劇為『朱艷強』取材，加上依家BL始終係大氣候，幾乎每套劇都會加入呢個元素。我會推介最近嘅泰劇《Bite Me The Series》，因為兩位男主角顏值好高。」當奴則坦言起初對BL有點抗拒，直到日劇《大叔的愛》令他開拓新眼界，「我起初真心抗拒，但連日本都開始拍呢類題材，我就開始睇吓《大叔的愛》。我好鍾意入面嘅『阿牧』林遣都，覺得佢演到好內斂感覺」。

至於他們會否合演BL劇，二人同樣自覺顏值不夠，沒有信心演出這類題材。其間，艾粒被即場考驗配音功力，他們要重新為《To My Star》及《Close Friend》這兩部BL劇配音，當看到兩位男主角「滾牀單」的片段，少爺占與當奴發揮搞笑本色聲演激情男男，配以無厘頭對白及尖叫聲，令麻利大嘆劇中的浪漫氛圍被徹底崩壞呢！

（即時娛樂）