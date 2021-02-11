浙江投資民宿 萬綺雯去年約滿TVB：多自由 (00:00)

51歲萬綺雯（蚊蚊）於1989年參選亞姐奪得亞軍後加入亞視，之後她憑劇集《我和殭屍有個約會》飾演馬小玲一角，奠定其視壇的地位；之後，蚊蚊在2012年以部頭合約加入TVB，參與過不少劇集演出，不過，她於2016年拍竣《致命復活》後便休息了一段時間，至2019年才復出拍攝《伙記辦大事》，翌年3月她約滿TVB，決定不再續約，故《伙》劇亦成為蚊蚊的TVB告別作。

入行逾30年的蚊蚊，近年將工作重心轉移內地，成立「萬綺雯工作室」接拍綜藝節目。最近她更在浙江莫干山投資民宿，並親自拍攝宣傳片。進軍商界的蚊蚊，日前在社交網撰寫千字文，分享多年來的感受，並表示自己曾經歷低谷，有過迷惘、掙扎，故她選擇停下來。「以前拍完戲好累，我就在家躲起來，不出門。我的圈子很小，開工、在家，開工、在家。現在在莫干山，會遇到各行各業的人，看到的色彩多很多。去年，我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算，之後的事情我不知道，或許什麼時候再出去拍戲，但現在這個階段我就只做一件事情，把它做好。這裏的生活就是我從小喜歡的生活啊。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？年輕的時候熬得起，做的事情是打基礎，讓之後的路走得更遠、更好，但是到了某個點，你還是覺得不適合，不開心，倒不如就停一停，想一想，可能不知道什麼時候，就出現了一個新的路給你」。字裏行間蚊蚊表示很喜歡現在的生活，未知日後她會否再次拍劇呢？

（即時娛樂）