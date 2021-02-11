玩爆你個腎｜MIRROR呂爵安被鄭中基KB夾計大整蠱 (15:45)

KB（李健宏）的網上節目《玩爆你個腎》新一集與鄭中基（Ronald）的「機動電視台RTV」合作拍片，整蠱MIRROR成員呂爵安（Edan）。Ronald與Edan剛合作拍完電影《闔家辣》，Ronald順理成章邀請Edan合唱新歌，稱歌曲有機會成為電影主題曲。為令效果更真實，KB及Ronald更請來一班「大人」玩埋一份，包括音樂監製舒文、電影公司老闆Alex Dong及Edan經理人花姐（黃慧君）。

事發當日，Ronald先錄音，唱腔被舒文嫌老土，兩人開始後不久已隔住玻璃鬧交。及後輪到Edan錄音，當日身體不適的他不斷被舒文批評，Ronald卻持相反意見認為Edan唱得好。舒文和Ronald及後爭執起來，Edan見狀不知所措。

正當Ronald與舒文仍在吵架時，工作人員突稱當日是舒文的生日，叫Edan拿蛋糕入去錄音室緩和氣氛。Edan驚青捧住蛋糕入內，卻令舒文的火氣更盛，Ronald亦嬲到瘋狂爆粗，叫舒文將今日錄了的播出來給大家聽，結果播出的是《大叔的愛》主題曲，Edan才發現被整蠱。

不過，好戲在後頭，今次整蠱事件原來有計中計，Ronald早在收到合作計劃時已決定整蠱KB，就連Edan及花姐也跟他聯成一線。就在KB的劇本結束後，Edan扮不開心向花姐投訴，說自己身體不適，不想KB的整蠱片出街，令外界有MIRROR成員常病、自己是感冒歌手的印象。

Ronald拉KB向Edan道歉，KB最初不相信Edan嬲，但花姐臨場加戲，稱自己剛才被Edan鬧。眾人坐下來商量如何善後時，花姐發火拉Edan離場。Ronald更私下對KB表示花姐說以後不再跟他們合作，令KB信以為真，跌入Ronald的整蠱圈套，玩人者KB被玩番轉頭。

（即時娛樂）