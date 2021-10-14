「港普F4」之最 陳法蓉最多人追 蔡少芬被爆係大富婆 (21:48)

蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉及洪欣4位好姊妹，組成女團「港普F4」出道，她們首度合體登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》。日前她們在節目中再次接受考驗，大玩「港普F4」之最，其中問到哪位成員多男士追求時，結果陳法蓉被選為「桃花王」，朱茵說：「佢（陳法蓉）不停享受被追求感覺，如果唔係，佢已經結婚。」陳法蓉亦笑言自己實至名歸，「我有好多人追，但我唔鍾意嘅話，我會拒絕，唔會畀對方希望、浪費對方金錢及時間，呢個秘密唔係太多人知，因為好多時啲人見唔到我身邊有太多男性出現，但其實我拍拖非常機警，拍咗你哋都唔會知」，陳法蓉亦同時被選為「囉嗦王」。

蔡少芬則當選為「大富婆」，朱茵說：「Ada最忙，每次約佢，佢都在工作，最愛錢就係佢。」陳法蓉指蔡少芬掙錢多外，還很節儉，故認為對方是4人中最有錢的。蔡少芬亦承認，「我會集中把所有錢放在投資、可以再生錢，例如買樓，朱茵喜歡放在自己臉上，法蓉喜歡買東西、買衫，洪欣就一半一半」。蔡少芬與朱茵分別成為「不醉王」及「遲到王」，洪欣就成為「易嬲王」、「易呃王」及「口疏王」。

（即時娛樂）