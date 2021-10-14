我家無難事｜關禮傑為應付連場打戲 早起兩小時拉筋 (22:28)

由鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、車婉婉及關禮傑等演出的無綫劇《我家無難事》，明晚（15日）播映大結局，昨晚劇情講到關禮傑飾演的郭忠石，跟郭得勤（馬德鐘飾）、郭得寶（車婉婉飾）及郭得明（楊明飾）反目，疑似由忠變奸；不過，有心水清的網民認為忠石沒有變奸，只是為了報仇化身「無間道」。據知忠石確實未有黑化，背後更隱藏着極大苦衷。

求證監製王心慰，她笑言：「忠石係好人嚟，但我唔講咁多，我自己覺得大結局好多感人位。」她又大讚關禮傑愈拍愈弗，「之前同佢合作，已覺得佢好弗，今次再合作亦見佢愈拍愈弗。其實最後10日我會用好『甘』形容佢，除咗好多動作場面，情緒變化亦相當多，有憤怒、壓抑、悲傷、絕望同感動，全部都係好消耗體力嘅場口，但佢都應付得好好，我好佩服」。

由於忠石這個角色有情有義、有血有肉，加上關禮傑演繹出色，備受網民喜愛，並為他演技一直被睇低感不值。關禮傑直認十分喜歡忠石這個角色，並誠意對待拍攝，「最後結局篇嘅拍攝我係最畀心機，因為要好多精神同體力」。他稱為了應付連場打戲，下了不少工夫，「喺每個通告之前，我會早啲起身拉筋，如朝早6點通告，我會4點起身拉筋，做好熱身；返公司期間，我會做開聲訓練，等拍劇時講對白好啲」。

（即時娛樂）