歌手安俊豪被認錯是ERROR保錡︰令大家失望 (14:01)

前商台節目主持雲海獲電影公司邀請看電影《毒魔2》特別場，他在社交平台表示入場後驚喜遇上組合MIRROR及ERROR當中幾位成員，包括楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及何啟華（Dee），後來再離遠望見疑是梁業（肥仔）和保錡。

他說︰「我再望遠啲，已經認唔到之後嗰啲係邊個，一來戲院好黑，二來佢哋戴帽戴口罩，所以我深信好多人其實唔知佢哋喺度，但係有一個謎團請大家網友幫手，因為佢哋行上嚟嘅時候，我偷影咗佢哋一幅相，我就認為其中灰色頭髮嗰個係保錡，隔籬係肥仔！但係我朋友堅持嗰兩個唔係，等我睇完戲問其他朋友，朋友又認為佢哋係，網友可唔可以幫我認一認人，係咪保錡同肥仔？」

不少網友均留言指雲海認錯人，相中人並非保錡及肥仔，當日有份入場睇戲的小肥亦說︰「相中真係唔係保錡，不過佢係有嚟，我係有同佢打招呼嘅！」

後來，兩位相中人終於現身。雲海口中的「保錡」其實是安俊豪，他留言︰「HI EVERYONE﹗令大家失望，白色頭髮係我嚟。」他又表示︰「保錡依家剪咗短頭髮同埋啡色頭㗎﹗」而相中的「肥仔」則是香港樂隊「神奇膠」主音日新。

（即時娛樂）