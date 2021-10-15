《梅艷芳》百變形象海報曝光 王丹妮自爆曾被封「屯門牛」 (16:30)

電影《梅艷芳》11月12日上映，戲中飾演「梅艷芳」的影壇新人王丹妮（Louise），於2016年參加全亞洲區海選，至翌年11月被揀中成為主角，隨後接受了6個月訓練，才正式埋位拍攝。

Louise自小在屯門長大，她自言其成長跟電影《梅艷芳》的故事背景一樣，見證了香港的發展。她說︰「小時候跟媽咪、婆婆由荃灣搬到屯門居住，被同學封為『屯門牛』。我的成長見證了屯門的發展，輕鐵、西鐵、屯門公園，公園旁河畔一帶都是我10歲前經常流連的地方。記得每朝清晨，河畔附近有不少小販擺檔，非常熱鬧，晚上又開了很多熟食小吃檔，我和細佬最愛叫婆婆買串燒給我們吃。西鐵最初由40分鐘車程抵美孚，到最後只須30分鐘車程，這通通都是我成長的部分見證。當年媽咪雖常忙於工作，但每逢休息和節日總會帶我們到處遊玩，到尖東海旁睇聖誕燈飾等，所以跟劉俊謙在電影中拍攝尖東海旁一幕時特別回味。」Louise難忘讀中學時，每天為到底坐西鐵還是巴士去沙田上學而煩惱，怕做錯決定撞正屯門公路塞車，會遲到3小時。

身高166、167 cm的她，中學時被老師看中有長跑條件，挑選她參加1500米長跑、排球隊等運動。Louise樂在其中：「讀中學時，我放學便會在城門河邊來回跑3小時訓練。除了跑步，老師也有叫我參加越野賽。由小學到中學，我參加了不少課外活動，如中國舞、朗誦。只要自己努力過的，也榮幸曾得過獎！」

另外，4款由王丹妮演繹梅艷芳百變形象的造型海報首度曝光，包括「壞女孩」、「烈焰紅唇」、「情歸何處」及手表廣告等。

（即時娛樂）