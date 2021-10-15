陳貝兒尋找咖啡的故事 雲南姑娘當自強 種咖啡闖名堂 (17:35)

由陳貝兒主持的《無窮之路》，明晚（16日）播出第9集，陳貝兒在雲南孟連的「黃金咖啡種植帶」，體驗農民的工作、了解種植咖啡方法、尋找咖啡的味道，親證「雲南咖啡甲天下」的美譽。

雲南孟連一直以來靠種茶及甘蔗維生，村民甚至從未聽過或見過「咖啡」，土生土長的農民葉萍（萍姐）丈夫岩三龍，看準得天獨厚環境優勢，把握城市人喜愛咖啡熱潮，帶頭種咖啡，減輕茶農冬天沒收入的負擔。

經歷過霜凍，又遇到國際咖啡價格低迷，加上面對鄉親父老的冷言冷語，萍姐依然沒有放棄，逐一跨過難關，然而苦苦堅持的背後，還有另一個原因。

萍姐向貝兒表示，傳統佤族女性地位低微，足不出户，每天照顧家庭起居飲食，惟仍未能與家人同桌共進晚餐，她毅然帶動農村婦女改變傳統，決心發展事業，實踐「女兒當自強」：「自己賺錢自己花。」

陳貝兒細聽她們心聲，感受由心而發的喜悅，萍姐其後闖入精品咖啡市場，不斷鑽研及改良種植咖啡的技術，還參加專業咖啡品質鑑定師課程。陳貝兒再次見證熱血追夢的感人故事，親身到農地體驗種植咖啡過程，更能體會村民多年來的辛酸，至今天得來不易。

（即時娛樂）